LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ocon al comando davanti a Bottas per Hamilton inizia ora il lavoro

Su Sakhir è iniziato il test della Formula 1 2026. Ocon guida la tabella dei tempi davanti a Bottas, mentre Hamilton si prepara a mettere a frutto le prime impressioni. Intanto, Carlos Sainz torna in pista con la Williams, e Arvid Lindblad continua a spingere con la Racing Bulls, questa volta con le gomme soft. La giornata promette ancora molte novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.39 Torna in azione Carlos Sainz con la sua Williams. Prosegue l’azione di Arvid Lindblad con la Racing Bulls con le gomme soft. Anche Esteban Ocon, in vetta, ha messo a segno il suo crono con le gomme rosse. 08.36 Anche Oscar Piastri, per il momento, non sta pensando minimamente al cronometro. Come si può vedere l’australiano sta lavorando con diverse ghiere sulla sua MCL40, quindi concentrandosi sull’aerodinamica. McLaren Papaya #BahrainTesting #F1Testing pic.twitter.comAyoaPeCewO — J!nz (@Jnz4tu) February 11, 2026 08.33 Arvid Lindblad si porta al secondo posto con il tempo di 1:40. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina i piloti sono già scesi in pista a Sakhir per la prima giornata di test in vista della stagione 2026.

La sessione di test della Formula 1 a Barcellona prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

F1, Ferrari 2026, Leclerc in pista con la SF-26 per lo shakedown a Fiorano

