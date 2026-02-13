LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Antonelli scatenato! Hamilton concentrato sul set-up

Kimi Antonelli ha dominato i test di Sakhir 2026, dimostrando grande velocità e determinazione, mentre Lewis Hamilton si concentra sul perfezionare il set-up della sua vettura. Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo, sfiorando la soglia dell’1:34, in un clima di grande nervosismo tra i piloti. Nel frattempo, Hamilton si muove con attenzione tra i vari parametri, cercando la configurazione ideale per le prossime gare. La giornata di test si mantiene intensa, con i team che cercano di trovare il giusto assetto prima dell’inizio ufficiale della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.669 5 2 George Russell Mercedes +0.249 9 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.540 25 4 Oscar Piastri McLaren +0.880 19 5 Max Verstappen Red Bull Racing +1.672 10 6 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.303 15 7 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.307 6 8 Liam Lawson Racing Bulls +3.139 18 9 Nico Hulkenberg Audi +3.159 4 10 Franco Colapinto Alpine +3.205 18 11 Carlos Sainz Williams +3.517 14 12 Gabriel Bortoleto Audi +3.867 14 13 Lance Stroll Aston Martin +4.754 14 14 Valtteri Bottas Cadillac +5.