LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Antonelli si porta al comando! Hamilton concentrato sul set-up

Kimi Antonelli ha preso il comando dei test di Sakhir 2026 a causa di una prestazione eccezionale con la Mercedes. Durante le prove, l’italiano ha segnato il miglior tempo di 1’33”900, mettendosi davanti a Russell e Hamilton. La giornata si sta rivelando molto interessante, con Antonelli che dimostra di saper gestire al meglio la vettura in vista della nuova stagione. Nel frattempo, Hamilton si concentra sul perfezionamento del set-up, cercando di migliorare le sue prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 KIMI ANTONELLI! Il pilota italiano della Mercedes si porta davanti a tutti in 1'33?900 a precedere di 0?018 Russell e di 0?309 Hamilton. Miglior tempo assoluto per il bolognese. 15.07 Attenzione a Kimi Antonelli, che si sta lanciando su intertempi record! 15.04 Continua a girare sul passo dell'1'40" Piastri con questa McLaren in cerca di un'identità. 15.00 In realtà si tratta della simulazione di passo gara, con Piastri che sta girando con gomme dure e tempo d'attacco in 1'40?803. 14.58 Sul tracciato ora la McLaren di Piastri, vedremo se l'australiano farà un time-attack.