LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Antonelli il migliore! Hamilton ultima la simulazione del GP

Antonelli ha ottenuto il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, mentre Hamilton ha chiuso la simulazione del GP con un passo più lento. Hamilton ha completato un giro in 1’37”346 con le gomme medie, ma il suo risultato è stato più lento rispetto ad Antonelli, che con le hard si è fermato a 1’38” basso. Nel frattempo, le monoposto della McLaren hanno migliorato i loro tempi con le gomme dure, salendo nella classifica delle simulazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 1'37?346 per Hamilton con le gomme medie, stabile Antonelli con le hard in 1'38" basso, mentre sale coi tempi McLaren con le dure. Piastri gira in 1'39?032. 16.21 1'37?358 per Hamilton con un ottimo tempo d'attacco, mentre salgono i tempi di Piastri con le dure, girando in 1'39". Antonelli, invece, molto costante in 1'38?4. 16.19 Molto bene Antonelli in 1'38" basso con le gomme dure, come Piastri con la McLaren. 16.17 Hamilton rientra ai box dopo aver completato 19 giri sulle dure. Torna ai box con le gomme medie per completare il suo GP. 16.15 Salgono i crono di Hamilton in 1'39?1, mentre Piastri continua a girare molto bene in 1'38" basso.