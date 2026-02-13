LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Antonelli il migliore! Hamilton simula il GP

Antonelli ha conquistato il miglior tempo nel test di Sakhir 2026, causando una forte impressione tra gli appassionati di Formula 1. Hamilton ha simulato il Gran Premio, completando il suo primo giro con le gomme dure in 1’38”955, mentre Piastri mantiene un ritmo elevato con le medie, restando attorno al 1’39”. La sessione continua a mostrare le prime sfide tra i piloti, con le squadre che analizzano attentamente le prestazioni delle vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 1’38?955 per Hamilton che completa così il suo primo giro con le dure, mentre Piastri continua a girare piuttosto forte con le medie in 1’39” di passo. 15.47 Cambio gomme per Hamilton che rientra sul tracciato con le dure. Vedremo i crono di Lewis. 15.44 Antonelli, anche, inizia il suo long run in 1’39” alto. 15.43 Hamilton fatica in curva-11 e perde in termini di percorrenza con le mescole soft. Attenzione ad Hadjar che sta girando molto bene in 1’39” con la Red Bull. 15.41 1’40?833 per Hamilton che cerca di riprendersi, ma fatica ad avere stabilita in entrata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su test sakhir

George Russell della Mercedes ha stabilito il miglior tempo del Day-3 dei test di Sakhir 2026, completando un giro in 1:33 che mette in evidenza come la squadra abbia deciso di simulare un vero Gran Premio per valutare le strategie e le performance delle nuove monoposto.

Kimi Antonelli ha dominato i test di Sakhir 2026, dimostrando grande velocità e determinazione, mentre Lewis Hamilton si concentra sul perfezionare il set-up della sua vettura.

Ultime notizie su test sakhir

