Sara Errani e Jasmine Paolini sono in campo a Doha, impegnate nella semifinale del torneo di doppio del WTA 1000, con l’obiettivo di raggiungere la finale e sorprendere le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio del WTA 1000 di Doha che vede le portacolori del bel paese Jasmine Paolini e Sara Errani affrontare la forte coppia, e testa di serie numero 3 del torneo, composta da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. Le azzurre vogliono bissare il successo dello scorso anno. Questa settimana è al momento positiva per le due che, pur con qualche difficoltà nel match precedente portato a casa al match tie-break contro Bucsa e Melichar-Martinez, hanno mostrato sprazzi di buon tennis e un buon stato di forma dopo qualche risultato non troppo convincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale

La coppia italiana Errani e Paolini ha aperto con buon ritmo il torneo WTA di Doha 2026, vincendo il primo set 6-3 e il secondo 6-1 contro le avversarie Eikeri e Jiang.

In una partita che sembrava ormai decisa, Errani e Paolini hanno messo a segno un punto importante nel secondo set.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale; Doha su SuperTennis: Errani e Paolini a caccia della semifinale in doppio (live dalle 14:30); WTA Doha, LIVE alle 19 Errani e Paolini in semifinale; Darderi e non solo: il programma su Sky.

LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della semifinale del torneo di ... oasport.it

WTA Doha, LIVE alle 19 Errani e Paolini in semifinaleLe campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo con l'obiettivo di tornare in finale al Qatar TotalEnergies Open, il WTA ... sport.tiscali.it

DOHA: SEMIFINALE PER ERRANI-PAOLINI Semifinale conquistata per la coppia azzurra! Sara e Jas superano il duo Bucsa/Melichar-Martinez al super tie-break (6-2, 1-6, 10-3) in poco più di un’ora di gioco. Dopo un primo set perfetto e un passa - facebook.com facebook

ERRANI E PAOLINI FUORI AL SECONDO TURNO Sara e Jas, dopo una pausa di quasi 3 ore per il caldo, perdono al super tie-break contro le wild card australiane Birrel / Gibson dopo aver avuto 3 match point #Tennis #AusOpen #AO2026 #Errani #Pa x.com