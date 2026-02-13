LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 5-7 2-0 WTA Doha 2026 in DIRETTA | le teste di serie numero 3 del torneo salvano quattro set point e vincono il primo parziale

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il primo set contro le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko, salvando quattro match point e portandosi avanti nel match a Doha. La partita prosegue con un punteggio di 5-7, 2-0 in loro favore, mentre il pubblico segue ogni scambio dal vivo. Durante il gioco, Errani ha sferrato un diritto incrociato di grande precisione, che ha portato il punteggio sul 40-30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lungo il diritto incrociato della classe ’97. 30-30 Diritto lungolinea e vincente di ”Jas”. 15-30 Volée di rovescio lungolinea e vincente della taiwanese. 15-15 Diritto lungolinea vincente della lettone. 15-0 In rete il rovescio incrociato di Hsieh dopo un’incomprensione di posizione con Ostapenko. Serve Errani. 2-0 Smash lungolinea e vincente della classe ’87. 40-40 In rete il diritto lungolinea di ”Jas”. Deciding point. Risponde Errani. 30-40 Volée incrociata e vincente di rovescio giocata corta della nativa di Bologna. Due palle break. 30-30 Smash incrociato e vincente della classe ’86. 🔗 Leggi su Oasport.it

Errani e Paolini stanno giocando contro Hsieh e Ostapenko nel torneo WTA di Doha 2026, dove hanno salvato quattro match point prima di vincere il primo set.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte all'inizio del match contro le teste di serie numero 3, Hsieh e Ostapenko, perché hanno subito un break nel primo gioco.

Doppia coppia oggi per l'Italia Errani/Paolini sono in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook

ERRANI E PAOLINI FUORI AL SECONDO TURNO Sara e Jas, dopo una pausa di quasi 3 ore per il caldo, perdono al super tie-break contro le wild card australiane Birrel / Gibson dopo aver avuto 3 match point #Tennis #AusOpen #AO2026 #Errani #Pa x.com