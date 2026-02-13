LIVE Errani Paolini-Hsieh Ostapenko 5-7 0-0 WTA Doha 2026 in DIRETTA | le teste di serie numero 3 del torneo salvano quattro set point e vincono il primo parziale

Errani e Paolini stanno giocando contro Hsieh e Ostapenko nel torneo WTA di Doha 2026, dove hanno salvato quattro match point prima di vincere il primo set. La partita è ancora in corso e il punteggio è 5-7, 0-0. Ostapenko ha messo in rete un rovescio lungolinea, mentre Paolini si prepara a servire all'inizio del secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Ostapenko. Serve Paolini in questo inizio di secondo set. 7-5 Smash lungolinea e vincente di Hsieh. Le teste di serie numero 3 del torneo si aggiudicano il primo parziale dopo aver salvato quattro set point. 40-15 In rete il rovescio lungolinea di "Jas". Ci sono tre set point. 30-15 Lungo il diritto incrociato della toscana. 15-15 Largo il rovescio incrociato di Ostapenko. 15-0 Rovescio incrociato e vincente della nativa di Riga. Serve Hsieh. 6-5 Risposta di diritto incrociata e vincente della classe '97. 0-40 Lungo il diritto lungolinea di Paolini.

