LIVE Bob a 2 maschile Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner prende le misure in attesa della gara ufficiale

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti, in vista delle Olimpiadi 2026. Baumgartner ha preso le misure, mentre gli atleti si preparano alla gara ufficiale. La corsa è aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti di Cortina. Le 25 coppie al via, fra le quali anche quella guidata dall'azzurro Baumgartner, partiranno alle 12.50, fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti di Cortina. Saranno 25 le coppie al via, fra questa anche quella italiana guidata da Patrick Baumgartner. Quando si tratta di slitte la squadra da battere è quasi sempre la Germania e il bob maschile non fa assolutamente eccezione.

