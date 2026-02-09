LIVE Slittino Prove doppio maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la terza manche attesa per gli azzurri!
Alle Olimpiadi di Pechino, la terza manche del doppio maschile di slittino è appena iniziata. Gli azzurri aspettano con tensione, ma intanto gli americani Mueller e Haugsjaa fanno una buona partenza, chiudendo temporaneamente al sesto posto con un 53. La gara resta aperta e il pubblico segue con attenzione ogni movimento sulle piste ghiacciate.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Ottima partenza per la seconda coppia degli USA, ma il resto lascia a desiderare: Mueller e Haugsjaa chiudono al sesto posto provvisorio con un 53.023. 13.59 Gli statunitensi Digregorio e Hollander vanno primi con un ultimo intermedio pazzesco e un 52.654 mozzafiato. 13.58 Quarto posto provvisorio per l’altra coppia tedesca EggertMueller che chiudono a 52.918. 13.56 I tedeschi Wendl e Arlt si mettono davanti a tutti con un ottimo 52.686 e con soli 0.002 di vantaggio su Steu e Kindl. 13.55 I compagni di squadre Gatt e Schoepf non fanno meglio degli atleti precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
