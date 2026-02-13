LIVE Bob a 2 maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | il rumeno Tentea comanda la terza manche attesa per Baumgartner

Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Tentea del Romania guida la terza manche dopo aver conquistato il miglior tempo nelle prove intermedie, mentre l’attenzione si concentra anche su Baumgartner che si prepara a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31 Bene Lochner! Il primo dei tedeschi chiude al secondo posto con una grande seconda metà di Eugenio Monti e chiude con un grande 56.01. Adesso tocca a Friedrich, aspettiamo il suo tempo. 9.30 Il bobbista brasiliano conclude la terza manche con un 57.12, fermandosi al quattordicesimo posto. 9.28 Aspettiamo il tempo del brasiliano Bindilatti. 9.26 Il liechtensteiniano Kranz chiude la sua terza manche con un 57.03 che gli permettere di raggiungere solo il tredicesimo posto. 9.24 L’unico atleta di Trinidad e Tobago della startlist, Brown, il quale ha chiudo al tredicesimo posto con un 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi.

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti, in vista delle Olimpiadi 2026.

