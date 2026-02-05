Alluvioni di ottobre 2025 nel Brindisino | riconosciuta la calamità naturale

Le piogge intense dei primi giorni di ottobre hanno causato danni nel Brindisino. Le autorità hanno confermato ufficialmente lo stato di calamità naturale, permettendo così di attivare gli aiuti per le zone più colpite. Molti residenti e imprese si sono trovati a fare i conti con allagamenti e danni alle proprietà. Ora si attende un rapido intervento per aiutare chi ha subito danni.

OSTUNI - È stato ufficialmente riconosciuto lo stato di calamità naturale per le piogge alluvionali verificatesi nei giorni 1 e 2 ottobre 2025 che hanno colpito il territorio della Provincia di Brindisi.Con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, è stato.

