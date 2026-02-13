Litiga con l'amica per vendicarsi affigge per mesi suoi fotomontaggi pornografici in strada | arrestato 19enne

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 19 anni ha preso di mira l’ex amica, e questa vendetta gli è costata cara: è stato arrestato dopo aver affisso per mesi immagini pornografiche realizzate con il suo volto, che ha sparso in vari quartieri di Foggia. La lite tra i due, scoppiata per motivi personali, si è trasformata in un atto di vandalismo digitale che ha suscitato scalpore nella comunità locale.

