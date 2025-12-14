Melito litiga con l' ex e poi investe i suoceri fuori dalla caserma | arrestato 19enne

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Melito dopo aver avuto una lite con l'ex compagna, sfociata in un grave episodio di violenza. Durante il confronto, l'uomo ha investito i suoceri fuori dalla caserma, dopo aver minacciato di morte i nonni della bambina coinvolta. L'incidente si è verificato in un clima teso legato alla gestione dell’affidamento durante le festività.

