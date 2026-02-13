Diffondeva fotomontaggi diffamatori su una coetanea con l' intelligenza artificiale a Foggia arrestato 19enne

A Foggia, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo aver creato e condiviso con l’aiuto dell’intelligenza artificiale fotomontaggi offensivi di una coetanea. La polizia ha scoperto che il giovane aveva diffuso le immagini sui social, causando un forte clamore tra amici e familiari della vittima. La decisione segue le indagini avviate dopo le segnalazioni di una ragazza che si è sentita minacciata e umiliata dai contenuti diffusi online.

Un arresto: questo il bilancio dell'indagine condotta dalla Squadra mobile di Foggia che ha portato alla luce un caso di diffamazione aggravata dall'uso dell'intelligenza artificiale. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver creato e diffuso immagini artefatte e frasi offensive ai danni di una coetanea, utilizzando strumenti digitali e chiedendo suggerimenti a sistemi di IA. L'operazione è stata conclusa questa mattina, dopo che la vittima aveva presentato querela il 31 luglio scorso. Un caso di diffamazione a Foggia L'identificazione del sospettato Le prove raccolte sui dispositivi informatici L'uso dell'intelligenza artificiale per creare le frasi offensive Un caso di diffamazione a Foggia L'attività investigativa ha preso il via dopo la segnalazione di una giovane donna a Foggia. Deepfake porn, arrestato 19enne di Foggia: foto hot affissi a scuola e in città con il volto dell'ex amica Questa mattina, venerdì 13 febbraio, la squadra mobile di Foggia ha arrestato un 19enne accusato di aver diffuso deepfake pornografici. Questa mattina, venerdì 13 febbraio, la squadra mobile ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale, nei confronti di un 19enne di Foggia.