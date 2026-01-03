A Reggio Emilia festeggiano la bandiera italiana con i colori sbagliati Scivolone del sindaco ex Pci

A Reggio Emilia, in occasione del 229° anniversario della Festa del Tricolore, si è verificato un errore nella rappresentazione della bandiera italiana. Il sindaco, ex Pci, ha condiviso un'immagine con i colori sbagliati, suscitando attenzione e commenti. La giornata, prevista per il 7 gennaio, rimane un momento importante di celebrazione e memoria per la città e il Paese.

Clamoroso scivolone del comune di Reggio Emilia nella promozione della Festa del Tricolore in programma il prossimo 7 gennaio in occasione del 229esimo anniversario. Per le vie del capoluogo emiliano governato dal centrosinistra fa bella mostra di sé un manifesto che annuncia la Giornata nazionale della bandiera. Che prevede, tra l'altro, una lectio magistralis di Corrado Augias. Ma anche "visite guidate, incontri e spettacoli". Peccato che lo sfondo del manifesto non riproduca i tre colori del vessillo italiano. Nel manifesto (che appare anche nel sito ufficiale del comune di Reggio Emilia) non c'è traccia del bianco.

