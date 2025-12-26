Reggio Emilia rissa davanti al teatro Valli la sera di Natale
Reggio Emilia, 26 dicembre 2025 – Una rissa, l’ennesima, in centro storico a Reggio. Si è verificata nella tarda serata del giorno di Natale nei pressi del teatro Valli, nel cuore della città, dove si sono affrontati numerosi individui. Alcuni testimoni avrebbero visto anche spuntare un coltello. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, che verso le 23 sono intervenuti d’urgenza con pattuglie dei carabinieri e della Questura. All’arrivo dei militari e degli agenti i partecipanti al parapiglia si erano già dileguati, rendendo vano il tentativo di fermarli sul fatto. Durante il successivo pattugliamento della zona, i carabinieri hanno individuato in via Roma un cittadino georgiano di 27 anni, domiciliato in città, che presentava una vistosa ferita alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
