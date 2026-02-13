L’Italia | Il motore Roma-Berlino c’è nessuno però si senta lasciato fuori

Il presidente del Consiglio ha partecipato ad Alden Biesen, in Belgio, dove ha ribadito che l’Italia è pronta a rafforzare il collegamento tra Roma e Berlino, ma ha anche avvertito che nessuno deve sentirsi escluso da questa rete europea. Durante il suo intervento, ha sottolineato che la priorità adesso sono i prezzi dell’energia, perché sono alla base delle difficoltà economiche delle famiglie italiane. Tra le sue parole, un dettaglio che ha fatto discutere: il riferimento diretto alle esigenze di chi vive nelle zone più periferiche, spesso trascurate nei piani europei.

Ad Alden Biesen il presidente del Consiglio indica la priorità: «Concentriamoci sui prezzi dell'energia». E invita Parigi a collaborare sulla competitività. Ursula von der Leyen: «Presenterò la road map sul mercato unico». Nessuna decisione, se non l'avvio di una roadmap per chiudere un mercato unico europeo entro la fine del 2027. Queste le conclusioni del vertice informale Ue sulla competitività di Alden Biesen, vicino a Maastricht, nei Paesi Bassi. Più interessante politicamente il pre-summit che si è tenuto tra 20 nazioni convocate da Italia e Germania. Oltre alle nazioni organizzatrici e al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, c'erano Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Belgio, Cipro, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, Grecia e Svezia.