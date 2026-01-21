TerRadice un direttivo in rosa | Qui nessuno si senta straniero Per una comunità senza barriere

TerRadice è un’associazione di Lodi, nata nel 2024, con un direttivo prevalentemente femminile. La sua missione è promuovere una comunità inclusiva e solidale, in cui ogni persona si senta accolta e senza barriere. L’obiettivo è favorire la condivisione, l’informazione e l’unione, creando uno spazio di dialogo e supporto per tutti i cittadini.

Quasi tutto in rosa il direttivo di TerRadice, un'associazione nata a Lodi nel 2024 che vuole essere condivisione, comunità, promozione, informazione, unione, solidarietà. "Dove nessuno si deve sentire straniero", spiega Nicole Camino, portavoce del gruppo, pedagogista, educatrice di sostegno. "Siamo sei donne, quasi tutte abbiamo lavorato nell'accoglienza, perciò avevamo in comune un background specifico. Da qui è nata l'idea di costituire l'associazione". Che è stata accolta bene nel tessuto sociale cittadino. Quanti sono gli iscritti e che tipo di progetti avete? "Nel 2025 abbiamo raggiunto i sessanta soci che supportano l'associazione attraverso il tesseramento e la partecipazione agli eventi".

