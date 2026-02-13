Frana travolge una palazzina vicino Roma | morto un 58enne

Formello, ieri sera, una frana improvvisa ha travolto una palazzina in via delle Viole, seppellendo un uomo di 58 anni che viveva nell’appartamento al piano terra. La neve che da giorni cadeva incessantemente nella zona e le piogge intense delle ultime ore hanno indebolito il terreno, rendendo il versante particolarmente instabile. Un dettaglio che emerge dalle prime verifiche: il costone sopra l’edificio presentava crepe e segni di cedimento già da alcune settimane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Formello Sotto la Frana: Una Vita Persa e un Territorio Fragile. Una frana improvvisa si è abbattuta ieri sera su Formello, comune in provincia di Roma, causando la morte di un uomo di 58 anni. Due altri residenti sono rimasti feriti, ma non in pericolo di vita, a seguito del crollo di una porzione di costone che ha colpito una palazzina di tre piani. L’evento, probabilmente innescato dalle intense piogge degli ultimi giorni, riaccende il dibattito sulla vulnerabilità del territorio italiano e sulla necessità di interventi di prevenzione. L’Emergenza e i Primi Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 22:00 di ieri, quando i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Cassia sono stati chiamati a intervenire a causa di segnalazioni di un movimento franoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

