L’Italia di rugby si ritrova a fare i conti con una brutta tegola. Durante il raduno di Verona, il giovane Edoardo Todaro si è infortunato gravemente. La sua assenza potrebbe pesare molto sulla squadra in vista del Sei Nazioni. La Nazionale dovrà ora trovare il modo di riorganizzarsi senza di lui.

Pessima notizia dal raduno di Verona per la Nazionale italiana di rugby, che deve fare i conti con un grave infortunio riportato dalla sua nuova giovane stella emergente Edoardo Todaro. L’ala azzurra salterà purtroppo tutto il Sei Nazioni 2026 e rischia un lungo stop, infatti gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. “ Nel corso del raduno a Verona, Edoardo Todaro ha riportato un infortunio al ginocchio. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Il giocatore farà rientro presso il proprio club di appartenenza dove proseguirà il percorso di recupero e la riabilitazione seguito dallo staff medico del Northampton in sinergia con quello della Nazionale Maschile “, si legge nel bollettino medico condiviso dalla FIR. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, l’Italia perde Edoardo Todaro per un grave infortunio prima del Sei Nazioni

