Liste d' attesa avanti con il piano | tra i no all' anticipo c' è chi conferma la data o ha ottenuto la prestazione altrove

Il nome di questa vicenda è il piano regionale per ridurre le liste d’attesa in Puglia, avviato per rispondere alle lunghe attese dei pazienti. La causa è la necessità di alleggerire le code negli ospedali e migliorare l’efficienza delle prestazioni sanitarie. Molti cittadini, infatti, hanno confermato le date o hanno scelto di fare le visite altrove, evitando così ulteriori ritardi. Oltre 26mila pugliesi sono stati richiamati per usufruire del nuovo piano, dimostrando come le persone si stiano già organizzando per rispettare le nuove tempistiche.

Oltre 26mila pugliesi richiamati dall'attivazione del piano regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, quasi 11.700 negli ultimi cinque giorni. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della riunione del gruppo di monitoraggio del piano, che si è tenuta questa mattina in Regione. Nel dettaglio, dal 9 al 12 febbraio sono state contattate 10.325 persone per anticipare visite ed esami e 1369 per anticipare il ricovero. Circa 1200 persone sono risultate irreperibili. L'analisi dei dati ha riguardato anche le motivazioni di chi rifiuta l'anticipo. Da lunedì scorso, infatti, il monitoraggio prevede anche la rilevazione delle spiegazioni date da chi decide di non anticipare la prestazione.🔗 Leggi su Baritoday.it Liste d'attesa in Puglia: perché il 30% dei pazienti rifiuta l'anticipo? Il nuovo piano della Regione #Liste-d'attesa-Puglia || La Puglia prova a risolvere il problema delle lunghe code negli ospedali. "Liste d'attesa troppo lunghe, la sanità pubblica sta morendo, chi non ha soldi deve scegliere tra curarsi e mangiare" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth Argomenti discussi: Liste d’attesa, ancora nessun beneficio per i cittadini; Ricette ristampate per far sparire le liste d’attesa, sarebbe l'ennesimo fallimento politico; Ancona, liste d’attesa e ferie non smaltite: la Corte dei Conti bacchetta l’Ast; La salute dei cittadini resta drammaticamente appesa alle liste di attesa - Pressenza. Abbattimento liste d'attesa in Puglia 'il 30% rifiuta di anticipare visita o esami'Dal 9 al 12 febbraio le Asl pugliesi hanno contattato 10.325 persone per anticipare visite ed esami e 1369 per anticipare il ricovero. Altre 1200 sono risultate irreperibili. (ANSA) ... ansa.it Piani abbattimento liste d'attesa, richiamate oltre 26mila persone in Puglia: il 30% ha rifiutato l’anticipoNei primi quattro giorni della settimana oltre tremila pazienti hanno detto no all’anticipo della prestazione: di questi, il 64% ha preferito mantenere l’appuntamento originario ... foggiatoday.it Liste d’attesa: dal 16 febbraio il servizio di recall ASL Lecce Da lunedì 16 febbraio è attivo un servizio di recall dedicato ai pazienti inseriti in lista Tutor dal 2025. Nei prossimi giorni gli utenti interessati potranno ricevere una chiamata dal numero 0832/14600 - facebook.com facebook Liste d’attesa, cos’è cambiato dopo la nuova legge Ne parliamo nello spazio notizia di oggi insieme a Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Tra poco a #Elisir. x.com

