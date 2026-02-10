Liste d' attesa in Puglia | perché il 30% dei pazienti rifiuta l' anticipo? Il nuovo piano della Regione

La Puglia prova a risolvere il problema delle lunghe code negli ospedali. Nonostante il nuovo piano regionale, oltre il 30% dei pazienti rifiuta di anticipare gli esami. Le ragioni sono varie, ma il dato preoccupa chi cerca di ridurre le attese e migliorare i servizi sanitari. La Regione ha deciso di adottare misure straordinarie, ma ancora molti cittadini preferiscono aspettare i tempi normali rispetto a cambiare le loro abitudini.

