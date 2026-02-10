Liste d' attesa in Puglia | perché il 30% dei pazienti rifiuta l' anticipo? Il nuovo piano della Regione
La Puglia prova a risolvere il problema delle lunghe code negli ospedali. Nonostante il nuovo piano regionale, oltre il 30% dei pazienti rifiuta di anticipare gli esami. Le ragioni sono varie, ma il dato preoccupa chi cerca di ridurre le attese e migliorare i servizi sanitari. La Regione ha deciso di adottare misure straordinarie, ma ancora molti cittadini preferiscono aspettare i tempi normali rispetto a cambiare le loro abitudini.
Il piano straordinario contro le liste di attesa fa un ulteriore step: considerata l'alta percentuale di rifiuti ad anticipare l'esame (oltre il 30% dei pugliesi richiamati dalle Asl) e il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondimenti su Liste d'attesa Puglia
Decaro: misure urgenti per la sanità e prime nomine Regione Puglia, imminente il piano per le liste d'attesa
Il presidente Antonio Decaro annuncia l’imminente presentazione di un piano volto a ridurre le liste d’attesa nella sanità pugliese.
Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"
Ultime notizie su Liste d'attesa Puglia
Argomenti discussi: Liste d'attesa, le Asl pugliesi hanno chiamato 5342 persone: uno su due ha rinunciato ad anticipare; Liste d’attesa: intramoenia e frodi con pagamenti intestati a pazienti ignari. Il bilancio 2025 dei carabinieri del Nas; Liste d’attesa e intramoenia sotto la lente dei Nas: ecco il bilancio; Liste d’attesa con trucco e truffe sull’intramoenia, rapporto-choc del Nas. Il ministro: Scandalosi.
Liste d'attesa in Puglia: perché il 30% dei pazienti rifiuta l'anticipo? Il nuovo piano della RegioneIl piano straordinario contro le liste di attesa fa un ulteriore step: considerata l'alta percentuale di rifiuti ad anticipare l'esame (oltre il 30% dei pugliesi richiamati dalle Asl) e il numero non ... quotidianodipuglia.it
Ecco i dati sulle liste d’attesa aggiornati a dicembre 2025(REGFLASH) Pescara, 9 feb. – Sono state in totale un milione 615mila le prestazioni sanitarie erogate dalle Asl abruzzesi nel corso del 2025: in termini assoluti, il 27 per cento in più della popolazi ... regione.abruzzo.it
Puglia, prime cifre sull’abbattimento delle liste d’attesa: oltre 6.300 visite anticipate, il 30% rifiuta nuovo appuntamento Ci sono i primi dati sull’abbattimento delle liste d’attesa voluto dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Circa il 30% delle per facebook
Liste di attesa, oltre 600 visite in più nel weekend: il piano regionale accelera x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.