Liste d' attesa troppo lunghe la sanità pubblica sta morendo chi non ha soldi deve scegliere tra curarsi e mangiare

Parmatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I nostri soldi per la sanità pubblica, non per le armi”. Davanti all'Ospedale Maggiore di Parma è andata in scena, nei giorni scorsi, una protesta di Rifondazione Comunista contro i tagli alla sanità pubblica: “Nel 2024 quasi 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi. Sei milioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

liste d attesa troppoSANITA’ SOTTO PRESSIONE: TRA LISTE DI ATTESA E APPROPRIATEZZA DELLE CURE - Nel video Luca Baldino Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena Le lunghe liste d’attesa sono ancora una tra le principali criticità concreta della sanità modenese. Secondo tvqui.it

liste d attesa troppoSchillaci, con liste d'attesa troppo lunghe stop a intramoenia - La sostenibilità non è solo questione di quanti soldi mettiamo, ma di come li spendiamo". ansa.it scrive

liste d attesa troppoDati che spiegano le infinite liste d'attesa - Dal 2019 le prescrizioni ambulatoriali sono aumentate del 44% mentre il numero di quelle erogate si è ridotto dell'8%. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Liste D Attesa Troppo