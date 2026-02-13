Lista dei trapianti | come funziona e cosa prevede
Il caso di Francesco, il bambino di 2 anni che ha ricevuto un cuore danneggiato durante il trasporto, ha riacceso il dibattito sui trapianti in Italia. Il cuore, compromesso da ustioni da freddo, ha provocato problemi seri e ha sollevato dubbi sulle procedure di consegna degli organi. La vicenda si è verificata quando il cuore è stato trasferito da Bolzano a Napoli, e il danno si è verificato proprio durante il tragitto.
Continua a far discutere il caso del piccolo Francesco, 2 anni, al quale è stato trapiantato un cuore non più idoneo perché si era rovinato irrimediabilmente durante il trasporto da Bolzano a Napoli, “bruciato da ustioni di freddo”. Il piccolo, adesso, è il primo della lista in Italia per ricevere un cuore che sia compatibile con il suo organismo. Cerchiamo di capire, adesso, qual è l’iter per mettersi in lista trapianti e i vari passaggi da seguire. Le linee guida. Innanzitutto, ogni Regione è responsabile del reperimento degli organi: la prestazione sanitaria fa parte dei cosiddetti Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) e gratuito per tutti i cittadini che possono iscriversi a una lista d’attesa di un Centro Trapianti della Regione di residenza e di un altro Centro Trapianti del territorio nazionale, a scelta libera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cuore “bruciato” prima dell’operazione per un bimbo di due anni: come funziona il sistema dei trapianti e cosa potrebbe essere accaduto
