Lista dei trapianti | come funziona e cosa prevede

Il caso di Francesco, il bambino di 2 anni che ha ricevuto un cuore danneggiato durante il trasporto, ha riacceso il dibattito sui trapianti in Italia. Il cuore, compromesso da ustioni da freddo, ha provocato problemi seri e ha sollevato dubbi sulle procedure di consegna degli organi. La vicenda si è verificata quando il cuore è stato trasferito da Bolzano a Napoli, e il danno si è verificato proprio durante il tragitto.

