Un bambino di due anni ha bisogno di un trapianto urgente. Prima dell’intervento, il suo cuore si è “bruciato” e ora i medici devono trovare un donatore in fretta. La madre del piccolo lancia un appello: “Spero che arrivi un cuore per mio figlio e che si salvi”. La vicenda mette in luce come funziona il sistema dei trapianti e quanto sia importante la solidarietà.

“Vorrei fare un appello a tutto il mondo: spero che arrivi un cuore per mio figlio e che si salvi. Questa è la mia priorità”. Sono le parole di Patrizia, la mamma del bambino di due anni e tre mesi a cui lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli è stato trapiantato un cuore danneggiato. La vicenda è emersa però solo nelle ultime ore e sta tenendo l’Italia intera con il fiato sospeso. – Notizie.com L’organo era giunto da Bolzano e si è rivelato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione nel trasporto. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cuore “bruciato” prima dell’operazione per un bimbo di due anni: come funziona il sistema dei trapianti e cosa potrebbe essere accaduto

Approfondimenti su Cuore Bruciato

A Napoli, un bambino di appena due anni ha rischiato la vita durante un tentativo di trapianto di cuore al Monaldi.

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cuore Bruciato

Argomenti discussi: Cuore 'bruciato' prima dell'intervento, bimbo di due anni senza trapianto: tre inchieste sul caso Monaldi; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi; Cuore bruciato prima dell’intervento, bimbo di due anni senza trapianto: tre inchieste sul caso Monaldi; Napoli, un cuore bruciato dal ghiaccio secco. Di chi è la colpa? (VIDEO) - Napoli Village - Quotidiano di.

Cuore bruciato prima dell’intervento, bimbo di due anni senza trapianto: tre inchieste sul caso MonaldiLa Procura di Napoli indaga sul caso del cuore arrivato inutilizzabile al Monaldi per il trapianto su un bimbo di 2 anni. I magistrati stanno approfondendo anche cosa sia accaduto in sala operatoria. napolitoday.it

Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due mediciLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici ... tg24.sky.it

"L'ABBIAMO SAPUTO DALLA TV" Emergono inquietanti dettagli dopo il trapianto di cuore 'bruciato' a cui è stato sottoposto un bimbo di soli 2 anni all'ospedale Monaldi di Napoli. - facebook.com facebook

Cuore «bruciato» prima del trapianto a bambino di 2 anni, l'ospedale Monaldi di Napoli sospende due chirurghi x.com