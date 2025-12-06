Attenzione ai consigli dei social non tutto quello che si vede su TikTok funziona | dal casco ad infrarossi al massaggiatore per lo scalpo il tricologo spiega cosa funziona e cosa no contro la caduta dei capelli

Si dice che quando cadono le castagne, cadono anche i capelli: d’autunno molte persone sperimentano infatti un temporaneo aumento del processo di caduta dei capelli. Distinguere tra un normale ricambio stagionale e un problema più serio, però, non è sempre facile. E vedere i capelli accumularsi sul cuscino e sul pettine può generare ansia. I più giovani spesso si rivolgono ai social, dove la cura dei capelli (o haircare routine) è un trend: le piattaforme sono pieni di consigli, prodotti e trattamenti che coinvolgono olii pre-shampoo, integratori, maschere a infrarossi, decotti al rosmarino e massaggiatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

