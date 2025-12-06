Nuoto Carlos D’Ambrosio | Ci ho provato come sempre ma ho sbagliato una subacquea e due virate

A Lublino, in Polonia, sede degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, la finale dei 100 metri stile libero maschile vede l’azzurro Carlos D’Ambrosio chiudere con il crono di 46?08, che porta l’italiano al quinto posto. Al termine della gara D’Ambrosio prova a nascondere la delusione ai microfoni di Rai Sport HD. L’azzurro analizza la gara: “ Ci ho provato come sempre, peccato perché ho sbagliato di nuovo una subacquea e due virate, mannaggia a me. Peccato, però mi sono divertito, è stato molto bello. Mi sono un po’ ripreso dai 200, in cui avevo sbagliato gara “. Carlos D’Ambrosio pone le basi per i propositi futuri: “ Per fortuna è venuto un bel 100, sono contento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Ci ho provato come sempre, ma ho sbagliato una subacquea e due virate”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DA OASPORT - #Nuoto #CarlosDAmbrosio Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Speravo di fare 2 centesimi in meno, era più bello 45"99”: L’azzurro Carlos D’Ambrosio centra la finale dei 100 metri stile libero maschili agli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, Vai su X

DA OASPORT - #Nuoto #CarlosDAmbrosio Nuoto, Carlos D’Ambrosio col 3° tempo nella finale dei 100 sl agli Europei in vasca corta! - facebook.com Vai su Facebook

Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Ci ho provato come sempre, ma ho sbagliato una subacquea e due virate” - A Lublino, in Polonia, sede degli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta, la finale dei 100 metri stile libero maschile vede l'azzurro Carlos ... Riporta oasport.it

Nuoto, Mondiali Juniores: Carlos D'Ambrosio ore nei 200 stile libero - Tanto azzurro nelle semifinali e finali della seconda giornata dei mondiali juniores di nuoto, in svolgimento fino a domenica 24 agosto all'Aquatic Complex di Otopeni. Come scrive sport.sky.it

Mondiali nuoto juniores: Carlos D'Ambrosio oro nei 200 stile libero a Otopeni e le altre gare di oggi - Mezzo napoletano (il papà e il cuore azzurro) e mezzo cubano (la mamma), cresciuto nel Veneto, il classe 2007 è campione del mondo: ha vinto ... Lo riporta ilmessaggero.it

Carlos D’Ambrosio: “Napoli, il nuoto, il sogno di una medaglia olimpica e...la parmigiana di nonna” - Classe 2007, appena diciotto anni, è già una delle stelle del nuoto italiano: Carlos D’Ambrosio ha messo in fila un bronzo mondiale nel 2024, un argento 2025 e il record italiano dei 200 stile libero. Scrive napoli.repubblica.it

Mondiali Juniores nuoto, Daniele Del Signore oro. Carlos D’Ambrosio conquista la sua quinta medaglia a Otopeni - È un’Italia coi baffi quella che nuota tra le medaglie ad Otopeni, in Romania, ai mondiali juniores. Lo riporta ilgazzettino.it

Nuoto, Mondiali Juniores: Carlos D'Ambrosio oro nei 100 stile libero - A Otopeni in Romania si sono chiusi i Mondiali di Nuoto Juniores con un altro oro per l’Italia grazie al protagonista assoluto di questa manifestazione: l’azzurro Carlos D’Ambrosio. Segnala sport.sky.it