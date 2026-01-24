Il capolinea della ’Rossa’ Tram fino a San Donnino La Regione certifica | Per ora si ferma lì

La Regione ha confermato che la linea tramviaria 'Rossa' si ferma a San Donnino, senza ulteriori sviluppi previsti al momento. In risposta a un’interrogazione del consigliere Francesco Sassone di Fratelli d’Italia, l’ente ha precisato che i lavori si concluderanno fino a quella fermata, senza indicazioni di estensioni future. Questa decisione rappresenta un aggiornamento sulla situazione attuale del progetto e sui suoi limiti.

Se Cristo si è fermato a Eboli, la linea rossa si è fermata a San Donnino. Non è una parafrasi del romanzo di Carlo Levi, ma quello che la Regione mette nero su bianco rispondendo a una interrogazione del consigliere Francesco Sassone (Fratelli d’Italia) in merito ai tempi dei lavori per il tram. Al centro del discorso il rispetto dei paletti imposti dal Pnrr, che scadrà a giugno: per non infrangere i termini e vedersi costretti a restituire i fondi europei, sarà sufficiente completare le due linee, la rossa e la verde, rispettivamente da Borgo Panigale fino alla fermata prima del cavalcavia di San Donato e da via dei Mille fino alla fermata ‘Shakespeare’, all’intersezione con via Bentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

