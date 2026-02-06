Alle 20 si dà il via alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro. Il presidente Mattarella arriverà in tram, come aveva annunciato. La manifestazione si svolge tra luci, musica e grandi schermi, con la piazza pronta ad accogliere atleti e pubblico. L’evento si preannuncia spettacolare, con alcune sorprese già annunciate dagli organizzatori.

Superati i controlli, c’è molto caos agli ingressi di San Siro. Le indicazioni non sono chiare e si sono creati diverse code o ingorghi. Manca mezz’ora all’inizio della cerimonia L’Italia Team sta lasciando il villaggio direzione San Siro, dove dalle 20 comincerà la cerimonia d’apertura. A San Siro è iniziato il pre-show, con Marco Maccarini e la musica di Merk & Kremont. Gli spalti però ancora devono riempirsi. Saranno 146 gli atleti dell’Italia Team che sfileranno nella cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Così suddivisi: a San Siro, guidati dai portabandiera Arianna Fontana e Federico Pellegrino e con il Segretario Generale del Coni e capo missione Carlo Mornati, sfileranno 70 atleti di cinque discipline (short track, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, hockey e sci di fondo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cerimonia d’apertura Olimpiadi, la diretta | Alle 20 il via all’evento inaugurale a San Siro, Mattarella arriverà in tram

Approfondimenti su Olimpiadi Inaugurazione

Questa sera alle 8, allo stadio di San Siro, si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa sera alle 20:00 si accendono i riflettori a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Inaugurazione

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026: Dove, quando, orari e chi c'è | Olimpiadi; Oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: il mercimonio dei biglietti per coprire i posti rimasti…; Olimpiadi 2026, chi sono i politici presenti alla cerimonia d'apertura; Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: l'ellisse al centro del campo, le sculture sugli spalti, Mariah Carey canta Volare (e Laura Pausini l'inno nazionale).

Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d’apertura dei Giochi LIVEL'attesa è terminata: la serata inaugurale al San Siro Olympic Stadium dà ufficialmente il via al grande evento: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Olimpiadi 2026 LIVE, cerimonia d’apertura oggi alle 20 a San Siro: attesa la fiamma olimpica, Italia vince nel curlingLa diretta dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Azzurri vincono nel curling contro l’Estonia. Ennesima vittoria per Mosaner e Constantini. Si attende Mattarella, mentre la torcia olimpica ... fanpage.it

La vista su piazza Duomo (Milano) in attesa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro facebook

Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com