Lindsey Vonn mostra la sua sofferenza in un video e annuncia | Mi opero per la quarta volta

Lindsey Vonn ha condiviso un video dall'ospedale di Treviso, spiegando di dover affrontare il suo quarto intervento in soli sette giorni. La campionessa di sci ha mostrato le ferite e parlato della battaglia contro il dolore, che la sta costringendo a ricorrere a nuove operazioni.

Lindsey Vonn ha pubblico un video nel quale fa sentire la sua voce dall'ospedale di Treviso. L'americana ha annunciato il quarto intervento in meno di una settimana.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lindsey Vonn si è lasciata andare a parole dure sull’elicottero che la trasportava via dopo l’incidente nelle Olimpiadi di Milano Cortina.

Lindsey Vonn è in ospedale dopo una brutta caduta a Cortina durante la prova di discesa libera alle Olimpiadi 2026.

Argomenti discussi: Lindsey Vonn mostra la gamba con le fratture dopo il terzo intervento: Faccio progressi; Lindsey Vonn mostra la sua gamba martoriata: Ho subito la terza operazione; Lindsey Vonn: Terzo intervento chirurgico andato bene, e pubblica le foto; Lindsey Vonn mostra la gamba con le fratture dopo il terzo intervento: Faccio progressi.

Aggiornamento dall'ospedale Lindsey Vonn mostra la sua gamba martoriata: «Ho subito la terza operazione»Dopo la grave caduta nella discesa olimpica di Cortina d'Ampezzo, Lindsey Vonn si fa sentire dall'ospedale con un ulteriore aggiornamento. La statunitense conferma i «progressi» e pubblica una foto de ... bluewin.ch

Come sta Lindsey Vonn: il terzo intervento e le foto in ospedaleLa sciatrice statunitense ha fornito nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni con un post sui suoi canali social: Sto facendo progressi e anche se sono lenti so che starò bene ... today.it

Lindsey Vonn incasserà 200’000 dollari Guarda le immagini - facebook.com facebook

"Congrats Fede! What a incredible comeback!" così Lindsey Vonn dal letto dell'ospedale scrive alla #Brignone. Ragazze vere, resilienti, donne forti, leali. Nell'era dei furbetti, dei simulatori, delle scorciatoie, queste ragazze sono la luce. Fenomeni e modelli veri x.com