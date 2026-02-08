La premura di Lindsey Vonn distrutta dal dolore sull'elicottero che la porta via | Vinci

Lindsey Vonn si è lasciata andare a parole dure sull’elicottero che la trasportava via dopo l’incidente nelle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa americana, ferita e in preda al dolore, ha detto “Vinci” mentre si trovava a bordo, lasciando capire la sua determinazione a tornare più forte di prima. L’allenatore ha riferito questa conversazione a Breezy Johnson, testimone di quel momento difficile.

