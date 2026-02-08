La premura di Lindsey Vonn distrutta dal dolore sull'elicottero che la porta via | Vinci
Lindsey Vonn si è lasciata andare a parole dure sull’elicottero che la trasportava via dopo l’incidente nelle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa americana, ferita e in preda al dolore, ha detto “Vinci” mentre si trovava a bordo, lasciando capire la sua determinazione a tornare più forte di prima. L’allenatore ha riferito questa conversazione a Breezy Johnson, testimone di quel momento difficile.
L'allenatore di Lindsey Vonn ha raccontato alla sua compagna di squadra Breezy Johnson cosa diceva la campionessa americana sull'elicottero che la stava portando via dalla pista dopo il grave incidente nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it
Lindsey Vonn può sciare col crociato rotto? L’esperto: “Come andare in autostrada con la ruota sgonfia”
Lindsey Vonn ha sorpreso tutti annunciando che parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina nonostante abbia un crociato rotto.
Lindsey Vonn, caduta choc durante la discesa libera: l'americana grida per il dolore, portata via in elicottero. Stava gareggiando con il crociato rotto
Lindsey Vonn si è fatta male durante una discesa libera sulla Tofana.
