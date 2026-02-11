Lindsey Vonn ha condiviso le prime foto dall’ospedale di Treviso, dove si trova dopo il terzo intervento chirurgico. La campionessa americana, caduta durante la discesa libera a Cortina, dice di fare progressi e di sentirsi meglio. La sua famiglia e i fan sperano in una pronta ripresa.

Nuovo aggiornamento da Lindsey Vonn dall’ospedale di Treviso, dove è ricoverata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La campionessa americana ha condiviso due foto dal letto d’ospedale dopo essersi sottoposta al terzo intervento chirurgico, come ha raccontato sui social. «Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è andato bene. Il successo di oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi», ha scritto Vonn. Il messaggio dal letto d’ospedale. Poi, i ringraziamenti «a tutto l’incredibile staff medico, agli amici e alla mia famiglia che mi sono stati vicini, e per l’enorme dimostrazione di affetto e supporto ricevuta da persone di tutto il mondo.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento dopo la frattura alla tibia.

Lindsey Vonn è stata operata a Treviso dopo una brutta caduta durante la discesa libera a Milano Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, le foto storiche delle edizioni precedenti a Milano Cortina; Milano Cortina: cariche contro manifestanti in zona Corvetto. Italia vince tre medaglie; Foto dal primo weekend di gare alle Olimpiadi; Olimpiadi: la cerimonia di apertura diffusa di Milano-Cortina.

Olimpiadi, le prime foto di Lindsey Vonn dall’ospedale dopo il terzo intervento chirurgico: «Sto facendo progressi»Nuovo aggiornamento da Lindsey Vonn dall’ospedale di Treviso, dove è ricoverata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La campionessa americana ... open.online

Le foto della cerimonia di apertura delle OlimpiadiStasera sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la cerimonia d’apertura che per la prima volta nella storia si è tenuta in quattro città diverse, invece che in una sola: M ... ilpost.it

Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsey Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina - facebook.com facebook

Infortunio Lindsey Vonn alle Olimpiadi, il messaggio di Schwarzenegger sui social #SkySport #MilanoCortina2026 x.com