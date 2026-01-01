Infortunio Bonny niente Bologna ma c’è un piano per il rientro | la data individuata dallo staff medico
L'infortunio di Bonny ha escluso la presenza con il Bologna, ma lo staff medico ha definito un piano per il suo rientro. La data prevista sarà comunicata al momento opportuno, con l’obiettivo di garantire un recupero completo e sicuro. La squadra monitorerà attentamente l’evoluzione della condizione del giocatore, evitando forzature e rispettando i tempi necessari per un recupero efficace.
Inter News 24 , che non vuole forzare i tempi. Buone notizie arrivano dai campi di Appiano Gentile. L’inizio del 2026 sembra portare ventate di ottimismo per quanto riguarda la gestione dell’infermeria in casa Inter. Dopo aver praticamente recuperato Francesco Acerbi, il roccioso difensore centrale pronto a riprendersi il suo posto al centro della retroguardia, lo staff medico dei nerazzurri registra progressi significativi anche per Ange-Yoan Bonny. Il giovane e promettente attaccante francese, fermo ai box per una leggera distrazione al ginocchio rimediata durante una seduta di allenamento, aveva dovuto saltare precauzionalmente la recente sfida contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Infortunio Thuram, rientro per Napoli Inter tutt’altro che scontato: individuata la data cruciale per la scelta finale
Leggi anche: Bremer Juventus: mirino puntato su quella partita, il piano del difensore e dello staff medico per il rientro! Non è da escludere anche questa ipotesi, cosa succede
Inter, infortunio Bonny: fissata la data per il rientro - Novità sul recupero dall'infortunio di Bonny: c'è la decisione sulla sua presenza in Inter- fantamaster.it
Inter, si ferma Bonny: i dettagli sull’infortunio e i tempi di recupero - Tegola in casa Inter: mister Chivu dovrà fare a meno dell'attaccante Bonny per qualche tempo. newsmondo.it
Inter, infortunio Bonny: l'esito degli esami - Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. fantacalcio.it
Infortunio #Bonny, rivelazione clamorosa Torna prima del previsto x.com
Infortunio Bonny, rivelazione clamorosa Torna prima del previsto - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.