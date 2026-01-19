A Londra è iniziato il processo legale tra il principe Harry e l'editore del Daily Mail. La causa riguarda presunte violazioni della privacy e diffamazione, segnando un momento importante nell'ambito delle questioni legali tra figure pubbliche e media. Il procedimento si svolge in un contesto di attenzione mediatica, con implicazioni che potrebbero influenzare il rapporto tra il mondo della stampa e i membri della famiglia reale.

Londra, 19 gen. (Adnkronos) - E' iniziato a Londra il processo che vede il principe Harry contro l'editore del Daily Mail. Presso l'aula 76 dell'Alta Corte, il secondogenito di re Carlo affronta la causa da lui stesso intentata assieme a molti altri personaggi noti: il cantante e compositore Elton John e suo marito, David Furnish; le attrici Liz Hurley e Sadie Frost; Doreen Lawrence, la baronessa laburista il cui figlio Stephen è stato assassinato in un attacco razzista; e l'ex politico Simon Hughes, che un tempo si candidò alla guida dei Liberal Democratici. Il loro avversario è l'Associated Newspapers, l'editore del quotidiano più venduto della Gran Bretagna, il cui ex direttore, Paul Dacre, dovrebbe testimoniare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Daily Crown: iniziata causa di Harry contro editore Daily Mail

Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid: la causa contro l’editore del Daily Mail

Il principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail. Questa è la fase finale della causa intentata dal royal contro i tabloid britannici, che riguarda presunte violazioni della privacy e pratiche giornalistiche scorrette. La vicenda rappresenta un'importante sfida legale per il principe, nel tentativo di tutelare la propria sfera privata e i diritti civili.

Harry e la causa al Daily Mail per violazione della privacy, ecco quanto gli costerebbe perdere

Il principe Harry ha intentato una causa da 45 milioni di euro contro il Daily Mail per violazione della privacy. La vicenda, che ha attirato molta attenzione, potrebbe avere conseguenze finanziarie significative per il membro della famiglia reale, qualora la sua azione legale non dovesse andare a suo favore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Daily Crown: iniziata causa di Harry contro editore Daily Mail - E' iniziato a Londra il processo che vede il principe Harry contro l'editore del Daily Mail. iltempo.it