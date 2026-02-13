L' inchiesta sul laboratorio di armi clandestine l' impiegato confessa e va ai domiciliari | L' ho fatto per gioco

Un impiegato pubblico di 56 anni di Montallegro ha ammesso di aver conservato armi clandestine nel suo laboratorio e ora si trova ai domiciliari. La scoperta è avvenuta durante un’indagine che ha portato alla sua cattura nei giorni scorsi. L’uomo ha spiegato che il suo coinvolgimento era iniziato come un gioco, ma ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti a un giudice.

Il gip Nicoletta Sciarratta ha convalidato l'arresto del 56enne di Montallegro, impiegato pubblico, fermato nei giorni scorsi per detenzione di armi clandestine. Il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Durante l'interrogatorio di convalida, l'uomo – assistito dal legale Fabio Inglima Modica – ha ammesso i fatti, spiegando di avere modificato i fucili "per gioco". L'arresto era stato eseguito dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento, che avevano scoperto nella sua abitazione un laboratorio artigianale con due fucili ad aria compressa alterati e l'attrezzatura per la modifica delle armi.