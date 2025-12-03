Inchiesta appalti Sicilia Cuffaro ai domiciliari Al gip | Ho commesso qualche errore

Sono scattati gli arresti domiciliari per l’ex governatore della Sicilia, Salvatore Totò Cuffaro. La gip di Palermo Carmen Salustro ha preso la decisione sulla base delle richieste degli inizi di novembre della procura diretta da Maurizio de Lucia nell’ambito dell’inchiesta dei carabinieri del Ros su appalti e nomine nella sanità siciliana. Le persone coinvolte erano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inchiesta appalti Sicilia, Cuffaro ai domiciliari. Al gip: “Ho commesso qualche errore”

