Fucili ad aria compressa che diventano armi clandestine | ecco le immagini del laboratorio domestico

La polizia ha scoperto un laboratorio nascosto in un appartamento dove si trasformavano fucili ad aria compressa in armi da fuoco clandestine. Gli agenti hanno sequestrato due fucili e arrestato un uomo coinvolto nel giro. L’operazione si è conclusa con il sequestro di materiali e l’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere di produzione e detenzione di armi illegalmente.

Scoperto un "laboratorio domestico" per la trasformazione di armi: sequestrati 2 fucili, un arresto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Fucili Aria Compressa Scoperto un "laboratorio domestico" per la trasformazione di armi: sequestrati 2 fucili, un arresto La guardia di finanza di Agrigento ha scoperto un vero e proprio laboratorio domestico dedicato alla trasformazione di armi. Hashish, cocaina, contanti e armi ad aria compressa: 2 arresti Nella notte tra 8 e 9 dicembre, i Carabinieri di Bergamo hanno effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di droga, contanti e armi ad aria compressa, e all’arresto di due persone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fucili Aria Compressa Argomenti discussi: Il cecchino di Bracciano che sparava dalla finestra con un fucile ad aria compressa; Agrigento: arresto per armi clandestine; A bersagli spenti - La STP ringrazia; Scoperto un laboratorio domestico per la trasformazione di armi: sequestrati 2 fucili, un arresto - AgrigentoNotizie. Sparava ai passanti con fucili ad aria compressa: in casa nascondeva un arsenale di armiUn uomo di 49 anni terrorizzava i residenti con armi da soft air: nel suo appartamento la polizia ha rinvenuto un arsenale con fucili e pistole ad aria compressa, tira pugni, coltelli e perfino un ... fanpage.it San Giuseppe Vesuviano, punta fucile ad aria compressa contro agenti: denunciatoUn uomo di 64 anni è stato denunciato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, per minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. A quanto si è appreso, durante un intervento della ... tg24.sky.it Colpi contro case e auto a Bracciano: un 60enne sparava da casa con fucili ad aria compressa potenziati. Sequestrate sei armi, ora è ai domiciliari. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.