L’impronta del presidente Benevolo Ok al piano triennale del porto

Il presidente Francesco Benevolo ha ottenuto l’approvazione del Piano operativo triennale 2026-2028 durante la riunione del Comitato di gestione dell’Autorità Portuale, che ha deciso di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture portuali con un investimento di oltre 50 milioni di euro.

Il Comitato di gestione dell’ Autorità Portuale ha approvato il Piano operativo triennale 2026-2028 (POT), il primo strumento programmatico della gestione del presidente Francesco Benevolo (foto). È un documento strategico che si differenzia dai precedenti e affronta una diversa fase di crescita del porto. "Le previsioni dell’attuale Piano Regolatore Portuale, in scadenza nel 2027 – afferma Benevolo – sono state quasi tutte realizzate o lo saranno entro il 2026, con i primi risultati già evidenti, tra cui il record 2025 di oltre 28 milioni di tonnellate movimentate". Il presidente sottolinea che occorre pianificare nuove attività per rafforzare il ruolo dello scalo nel sistema logistico nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si chiude con una delibera del Comitato di gestione l’iter di approvazione del nuovo Piano operativo triennale del porto.

