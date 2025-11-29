Il piano Benevolo per il porto di Ravenna | Sarà snodo nazionale

Presidente Francesco Benevolo, i numeri del porto di Ravenna sono positivi. Da dove parte il suo mandato quadriennale all’Autorità portuale? “Il porto vive una fase di forte crescita: a novembre i traffici sono aumentati del 10% e nei primi undici mesi dell’anno registriamo una crescita media del 9%, grazie ai cereali e al rigassificatore Snam. È un buon segnale, ma non basta. Dobbiamo guardare oltre e fare di Ravenna uno snodo logistico nazionale. Intanto procedono i cantieri del Pnrr e l’escavo dei fondali. Inoltre, abbiamo presentato al governo un dossier da 500 milioni per interventi strategici”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

