LIETO COLPO DI SCENA! Rebecca Passler sarà alle Olimpiadi! Prevale il fumus boni iuris

Rebecca Passler torna a correre: la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha annullato la sospensione provvisoria, consentendole di partecipare alle Olimpiadi dopo settimane di incertezza legate alla positività al Letrozolo riscontrata il 26 gennaio.

Dopo giorni difficilissimi per Rebecca Passler si riaprono le porte dell’attività agonistica. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha infatti accolto il ricorso presentato dall’azzurra contro la sospensione provvisoria scattata in seguito alla positività al Letrozolo riscontrata in un controllo del 26 gennaio. I giudici hanno riconosciuto il fumus boni iuris, ravvisando quindi l’apparente fondatezza dell’ipotesi di un’assunzione involontaria o di una contaminazione inconsapevole della sostanza. Una decisione che cambia lo scenario in vista dei prossimi impegni internazionali e, soprattutto, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, i riflettori si accendono su un caso di doping che sta facendo discutere.

La biatleta italiana Rebecca Passler, 24 anni di Anterselva, è il primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Biathlon, Wierer migliore delle italiane in gara, è quinta. Nel frattempo, il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) si è dichiarato privo di giurisdizione sul ricorso presentato dalla biatleta azzurra Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria inflittale da Nado - facebook.com facebook

#OlimpiadiInvernali2026 Il tribunale arbitrale dello sport (TAS) non si esprime sulla sospensione di Rebecca Passler “Non è nostra giurisdizione”. La biatleta, risultata positiva al letrozolo, resta dunque sospesa. x.com