alla scoperta di funghi e piante domani sera scatta il corso

Domani sera prende il via il corso dedicato alla scoperta di funghi e piante, organizzato dalla delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico

In riviera riprendono le iniziative dedicate agli appassionati di funghi e piante. La delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico "Valle del Savio" organizza numerosi appuntamenti e si prepara ad allestire anche i corsi per gli appassionati di funghi e piante, così come per le persone che vogliono saperne di più su questi temi. La sede dell’associazione è in via Venezia, nella zona del quartiere Boschetto. Gli iscritti sono oltre cento e la tessera, il cui costo è di 40 euro, consente di avere molte agevolazioni, partecipare a manifestazioni ed escursioni nell’entroterra. Le persone interessate possono avere informazioni contattando direttamente i coordinatori del gruppo Agostino Nicolini (3355688858), Venicio Amadio (3392321587), Andrea Boghi (3409093434), oppure scrivendo a info@ambcesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

