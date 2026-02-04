Esplosione in casa per una fuga di gas | il proprietario ha ustioni sul 12% del corpo

Questa mattina alle prime luci, un’esplosione ha scosso un’abitazione in via Contrada Pregrassi a Novale. Il proprietario, rimasto ferito, ha ustioni sul 12% del corpo. L’incidente è stato causato da una fuga di gas e ha provocato danni seri all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno portato il proprietario in ospedale. Le cause dell’esplosione sono ancora da chiarire.

VALDAGNO (VICENZA) - Una forte esplosione si è verificata all'alba di oggi, 4 febbraio, in un'abitazione in via Contrada Pregrassi 4 a Novale, frazione del comune di Valdagno, in provincia di Vicenza. Secondo i primi accertamenti, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un uomo, ha riportato ustioni sul 12% del corpo, soprattutto su mani e volto. I soccorsi Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Schio e Arzignano, che hanno effettuato un accurato controllo dell'edificio per escludere la presenza di altre persone coinvolte e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata.

