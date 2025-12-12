San Francisco fuga di gas distrugge casa | l' esplosione ripresa dalle telecamere di sicurezza

Un’esplosione causata da una fuga di gas ha devastato una casa nel quartiere della baia di San Francisco, distruggendola e danneggiando le abitazioni circostanti. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, mostrando l’impatto potente e improvviso dell’esplosione. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Un’esplosione provocata da una fuga di gas ha provocato un grave incendio in un quartiere della baia di San Francisco, distruggendo almeno una casa, facendo saltare le finestre e scuotendo le abitazioni vicine. Secondo i vigili del fuoco, sei persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. Un video drammatico mostra una casa che si trova nella comunità di Ashland, vicino alla città di Hayward, che improvvisamente esplode. Brittany Maldonado, che vive dall’altra parte della strada, era nella sua camera da letto con il marito quando ha sentito l’esplosione. “Le scatole sono cadute e tutto ha tremato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - San Francisco, fuga di gas distrugge casa: l'esplosione ripresa dalle telecamere di sicurezza

