Tu sei mio perché il 52enne che ha fatto sesso con una ragazzina di 15 anni è stato assolto

Un uomo di 52 anni è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti con una minorenne, nonostante l'accusa avesse richiesto otto anni di carcere. Le indagini hanno rivelato una relazione online durata circa nove mesi, con incontri frequenti tra i due. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla tutela dei minori e sulle dinamiche delle relazioni digitali.

L'accusa aveva chiesto 8 anni di carcere. Ma le chat hanno rivelato una relazione online durata circa nove mesi: la giovane allora 15enne, scriveva "Tu sei mio" e si incontrava due volte a settimana con l'uomo quando i suoi genitori non erano in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

