Chi è il 52enne fermato per l'omicidio di Hassan Matrid | Ha tenuto il cadavere sul furgone per ore
Nouri Hedhili, 52 anni, è stato fermato e portato in carcere in relazione all’omicidio di Hassan Matrid. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tenuto il cadavere sul furgone per diverse ore. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli del delitto e i motivi alla base del gesto. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.
Nouri Hedhili è il 52enne fermato e portato in carcere perché ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio di Hassan Matrid. L'uomo, muratore incensurato, ha negato le accusa a suo carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
