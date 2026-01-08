Chi è il 52enne fermato per l'omicidio di Hassan Matrid | Ha tenuto il cadavere sul furgone per ore

Nouri Hedhili, 52 anni, è stato fermato e portato in carcere in relazione all’omicidio di Hassan Matrid. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tenuto il cadavere sul furgone per diverse ore. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli del delitto e i motivi alla base del gesto. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

