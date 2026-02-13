L’ex Ilva riparte le toghe la spengono

A Taranto, il gip ha respinto la richiesta di dissequestro dell’altoforno 1 dell’ex Ilva, pochi giorni dopo il referendum che ha approvato la ripresa delle attività. Il motivo principale è la presenza di rifiuti e questioni ambientali ancora irrisolte, che impediscono il riavvio dell’impianto. Nonostante il governo abbia promesso di investire 1,2 miliardi di euro per la bonifica e la ripresa, i magistrati stimano comunque un danno ambientale che supera i 2,5 miliardi di euro.

A un mese dal referendum, il gip di Taranto dice no al dissequestro dell’altoforno 1. Il governo mette 1,2 miliardi nell’acciaieria, ma grazie ai magistrati ne bruciamo 2,5. Con un timing perfetto, a un mese circa dal referendum sulla riforma della giustizia, la magistratura mette un paletto al piano del governo sull’Ilva. Il gip del tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, ha rigettato l’istanza di dissequestro per l’altoforno 1 presentata da Acciaierie d’Italia. L’istanza era stata discussa nell’udienza di lunedì e tutti si aspettavano il parere favorevole per riavviare la produzione dell’impianto siderurgico. 🔗 Leggi su Laverita.info

