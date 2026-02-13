L’ex Ilva riparte le toghe la spengono

A Taranto, il gip ha respinto la richiesta di dissequestro dell’altoforno 1 dell’ex Ilva, pochi giorni dopo il referendum che ha approvato la ripresa delle attività. Il motivo principale è la presenza di rifiuti e questioni ambientali ancora irrisolte, che impediscono il riavvio dell’impianto. Nonostante il governo abbia promesso di investire 1,2 miliardi di euro per la bonifica e la ripresa, i magistrati stimano comunque un danno ambientale che supera i 2,5 miliardi di euro.

A un mese dal referendum, il gip di Taranto dice no al dissequestro dell’altoforno 1. Il governo mette 1,2 miliardi nell’acciaieria, ma grazie ai magistrati ne bruciamo 2,5. Con un timing perfetto, a un mese circa dal referendum sulla riforma della giustizia, la magistratura mette un paletto al piano del governo sull’Ilva. Il gip del tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, ha rigettato l’istanza di dissequestro per l’altoforno 1 presentata da Acciaierie d’Italia. L’istanza era stata discussa nell’udienza di lunedì e tutti si aspettavano il parere favorevole per riavviare la produzione dell’impianto siderurgico. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’ex Ilva riparte, le toghe la spengono Ilva, altro "no" delle toghe. Il danno sale a 2,4 miliardi Ilva, ancora un “no” delle toghe: il danno sale a 2,4 miliardi. Ex Ilva, riparte la mobilitazione: “Dal governo nessuna garanzia” Contenuti correlati Argomenti discussi: Ex Ilva, dopo due anni di stop riparte l'Altoforno 2. Scatta il sopralluogo di Flacks Group; Ex Ilva, a Taranto riparte l’acciaio italiano: si torna a 4 milioni di tonnellate di produzione; 100 NOTIZIE, TG H. 14:00 DEL 7 FEBBRAIO 2026. ex Ilva: riparte il processo per la terza volta, presentato il progetto Puglia Sky; Ex Ilva: giorni importanti con la ripartenza dell’Afo2. Ex Ilva, a Taranto riparte l’acciaio italiano: si torna a 4 milioni di tonnellate di produzioneL’ex Ilva di Taranto accelera con il piano di reindustrializzazione: investimenti per 997 milioni e riavvio dell’Altoforno 2 ... milanofinanza.it L’ex Ilva torna a produrre acciaio: obiettivo 4 mln di tonnellate annue. Speso un miliardo in manutenzioniLa ripartenza dell’altoforno 2 rende possibile il target di 4 milioni di tonnellate l’anno. Ma Eurofer lancia l’allarme per il costo dell’energia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ex Ilva, dopo due anni riparte l’Altoforno 2 di Taranto La comunicazione arriva dall’azienda nel corso di un confronto con le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm https://www.antennasud.com/ex-ilva-dopo-due-anni-riparte-laltoforno-2-di-taranto/ - facebook.com facebook RAINEWS * ULTIM’ORA: «EX ILVA DI TARANTO, RIPARTE ALTOFORNO 2» x.com