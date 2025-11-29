Ex Ilva riparte la mobilitazione | Dal governo nessuna garanzia

Bombardieri, Uil: “Salvare 12 mila posti di lavoro”. Secondo il sindacato Usb, “nazionalizzare è l'unica via” perché ci sono “18mila lavoratori a rischio”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

