Ex Ilva riparte la mobilitazione | Dal governo nessuna garanzia

Bombardieri, Uil: “Salvare 12 mila posti di lavoro”. Secondo il sindacato Usb, “nazionalizzare è l'unica via” perché ci sono “18mila lavoratori a rischio”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, riparte la mobilitazione: “Dal governo nessuna garanzia”

