Ilva altro no delle toghe Il danno sale a 2,4 miliardi

Ilva, ancora un “no” delle toghe: il danno sale a 2,4 miliardi. I giudici di Taranto hanno respinto la richiesta dei commissari straordinari di dissequestrare l’altoforno 1 dell’ex stabilimento, che rimane bloccato da nove mesi dopo l’incidente che ha reso inattivo uno dei principali impianti di produzione. La Procura, rappresentata dal gip Mariano Robertiello, ha motivato il rifiuto con la necessità di completare ulteriori verifiche, anche dopo oltre 270 giorni di attesa.

Nuovo «no» dei giudici al dissequestro dell'altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto. A nove mesi dall'incidente che ha messo fuori uso uno degli asset chiave della produzione di acciaio del gruppo siderurgico, la Procura di Taranto nella persona del gip Mariano Robertiello ha rigettato nuovamente l'istanza di dissequestro presentata dai commissari straordinari per svolgere (dopo oltre 270 giorni) ulteriori accertamenti. Un «no» che impatta nella ripartenza di un polo produttivo di interesse nazionale e che costa e costerà tantissimo all'ex Ilva in amministrazione straordinaria, e quindi alle casse pubbliche.