L' ex fiamma e la figlia illegittima assolte dall' accusa di estorsione da 1 milione presentata dal facoltoso imprenditore

L'ex fiamma e la figlia illegittima dell’imprenditore brianzolo sono state assolte dall’accusa di estorsione da un milione di euro, dopo che il loro ex compagno le aveva denunciate per aver tentato di ottenere denaro con minacce e pressioni. La vicenda, che aveva attirato l’attenzione di molti, si è risolta con il riconoscimento dell’innocenza delle due donne, che avevano sempre sostenuto di essere state ingiustamente accusate. La denuncia era stata presentata dal padre naturale della ragazza e dalla madre, coinvolte in una disputa finanziaria e personale.

Come hanno dimostrato gli avvocati delle due imputate, fino al 2020 i contatti tra la figlia non riconosciuta e il padre vi erano stati, tanto che l'85enne aveva promesso di inserirla nel testamento La figlia non riconosciuta di un facoltoso imprenditore brianzolo, era stata denunciata dal padrenaturale insieme con la mamma per estorsione e tentata estorsione. Entrambe le donne, difese dagli avvocati Piero Venturi, Matteo Miniutti e Mario Barberini, sono state assolte con formula piena dal giudice Andrea Falaschetti perché il fatto non sussiste. Le due, la mamma di 60 e la figlia di 39 anni residenti a Rimini, erano state denunciate per estorsione da un imprenditore di Monza patron di molti centri commerciali e oggi 85enne, perché da quando era nata la bimba, le richieste di soldi erano state avanzate per mantenere segreta la relazione.

Giovanni Bianchi, imprenditore di Monza, ha visto le sue accuse contro la figlia Laura e l’ex compagna Maria Rossi di avergli estorto più di un milione di euro essere tutte assolte in tribunale.

